Двоих лидеров митинга оппозиции в Москве всю ночь продержали в полиции

Ведущих участников самого массового оппозиционного митинга в Москве за годы с момента прихода к власти Владимира ПУТИНА всю ночь продержали в отделении полиции в ожидании суда, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Полиция задержала около 300 участников митинга под лозунгом "Россия без Путина" на Чистых прудах, в том числе известного своими разоблачениями коррупции блогера Алексея НАВАЛЬНОГО и одного из лидеров оппозиционной "Солидарности" Илью ЯШИНА.

Большинство задержанных вскоре отпустили, но И.ЯШИНА и А.НАВАЛЬНОГО, а также еще несколько человек, оставили в отделении полиции на всю ночь, чтобы утром они предстали перед судом по обвинению в неповиновении полицейским.

Вначале двух оппозиционеров держали в ОВД "Северное Измайлово", затем перевезли в ОВД "Китай-город".

В обоих местах у полицейских участков собралась толпа их сторонников, требовавших допустить к задержанным адвокатов.

Поступали противоречивые сообщения относительно того, выполнила ли полиция это требование.

На митинг на Чистых прудах собралось несколько тысяч человек, недовольных фальсификациями и махинациями, которыми, по их мнению, сопровождались воскресные выборы в Госдуму, а также перспективой возвращения В.ПУТИНА на пост Президента РФ.

Митинг был санкционирован, но полиция начала задерживать его участников, когда они попытались устроить шествие в сторону Лубянки, где расположены штаб-квартиры Центризбиркома, а также ФСБ.

Международные наблюдатели, представлявшие, в частности, ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы, отметили большое количество нарушений на выборах.

"Российские избиратели заслуживают всестороннего расследования всех достоверных сообщений о фальсификациях и махинациях в ходе выборов, и мы надеемся, что российские власти примут соответствующие меры", - заявила в понедельник госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН.

Кремль отрицает, что результат партии "Единая Россия" был сколько-нибудь существенно искусственно завышен.

"Единая Россия" набрала менее 50% голосов, что намного меньше ее результата на предыдущих выборах, но при этом удержала простое большинство в 238 мест из 450 в будущем составе Госдумы.

"Нарушения, конечно, имеются, но отнюдь не в "промышленных" масштабах. А вопят так, будто это повальное явление. Это говорит о правовом нигилизме или неграмотности", - заявил первый заместитель главы кремлевской администрации Владислав СУРКОВ.