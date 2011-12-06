МВФ дает Греции 2,2 миллиарда евро

Международный валютный фонд одобрил предоставление Греции средств на сумму 2,2 миллиарда евро — шестого транша финансовой помощи от фонда, общий объем которой составляет 30 миллиардов евро, сообщает Zn.ua со ссылкой на опубликованное агентством Франс Пресс коммюнике организации.

Общий размер шестого транша — 8 миллиардов евро, средства предоставляются от Евросоюза и МВФ. Ранее предоставление транша со стороны ЕС согласовала Еврогруппа.

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил 30 ноября, что средства будут доступны для страны уже с середины декабря. Ранее греческие власти говорили, что должны получить средства до середины декабря, чтобы избежать дефолта.

Европейские лидеры постановили в конце октября начать новую программу финансирования Греции объемом до 130 миллиардов евро с параллельным списанием долга на руках частных инвесторов на сумму до 100 миллиардов евро.

Эти решения оказались под угрозой, когда тогдашний премьер-министр Греции Йоргос Папандреу решил провести по ним всенародный референдум. В итоге, столкнувшись с оппозицией со стороны европейских лидеров и «бунтом» собственных депутатов в парламенте, Папандреу ушел в отставку. В Греции было сформировано коалиционное правительство во главе с бывшим зампредом МВФ Лукасом Пападимосом, которое официально поддержало программу и заявило о готовности ее реализовать.

Еврогруппа, таким образом, уже во второй раз решила дать шестой транш Греции, однако средства пока так и не выделены. Изначально кредит должен был поступить в сентябре, но этого не произошло, так как Греция не укладывалась в план фискальной консолидации, в обмен на реализацию которого и выделяется внешняя помощь от еврозоны и МВФ.

Страну вынудили принять дополнительные непопулярные в народе экономические меры — в том числе, по увеличению налогов и сокращению расходов в госсекторе. Это дало возможность Еврогруппе одобрить перечисление транша, что и было сделано 21 октября. Затем разразился скандал с референдумом по экономическим мерам и второму пакету финансовой поддержки.

По его завершении власти ЕС объявили 8 ноября, что шестой транш помощи Греции может быть предоставлен только если новое правительство даст гарантии на продолжение экономических реформ, программы серьезного сокращения государственных расходов и приверженности второй программе помощи стране, одобренной в конце октября лидерами

еврозоны.

Теперь власти ЕС заявили, что условия, выставленные Греции для получения денег, выполнены. Это и дало основание Еврогруппе в очередной раз разрешить выделение Греции очередной порции финансовой помощи.