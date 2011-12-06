Что означает для Украины победа «Единой России» на выборах?

Председатель Совета директоров Института политических и социальных исследований имени Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО считает, что нынешние парламентские выборы в России стали фактически «легитимизацией будущей победы Владимира ПУТИНА» на выборах Президента РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции на тему: «Значение парламентских выборов и фактическое избрание Президентом России Владимира ПУТИНА для Украины».

По убеждению эксперта, победа «Единой России» на парламентских выборах означает решающую фазу борьбы за украинскую ГТС и «лакомые кусочки экономики вроде Одесского припортового».

Политолог также убежден, что В.ПУТИН будет убеждать Украину вступать в ЕврАзЭС.

В.БОНДАРЕНКО также отметил участие спецслужб Российской Федерации во внутриполитической жизни страны, чего не было во времена Бориса Ельцина.

Кроме того, по его убеждению, почти вся оппозиция России управляема Кремлем.

«Опять вводят ЗЮГАНОВА, и победить ПУТИНУ в 2012 году будет просто. В России результаты выборов определяют еще до момента их проведения», - сказал он.

Политолог также отметил использование агитации в школах и медицинских учреждениях.

«Админресурс привел к уродливым формам агитации в больницах и школах. Свыше 2,5 млн. открепительных талонов позволяли делать «карусели» и вбрасывать бюллетени», - добавил он.