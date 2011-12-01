В Греции арестовали троих украинских моряков

В территориальных водах Греции вблизи о.Месолонги 29 ноября задержана яхту «Stib» (флаг США), среди членов экипажа которого трое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По данным Посольства Украины в Греческой Республике, в ходе проверки, проведенной подразделением Береговой охраны Греции, на борту указанного судна было выявлено 84 нелегальных мигрантов - выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.

По факту происшествия яхта и члены экипажа были арестованы.

По информации дипучреждения, на 2 декабря запланировано проведение допроса задержанных граждан Украины следователем прокуратуры с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Указанное дело находится на контроле у Посольства Украины в Греческой Республике и в Департамента консульской службы МИД Украины.