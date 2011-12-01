Россия готова способствовать открытию украинских школ при одном условии

Россия рассчитывает на конструктивное решение вопроса о статусе русского языка в Украине.Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО журналистам по окончании встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Прежде всего, мы заинтересованы, чтобы Украина конструктивно решила вопрос по статусу русского языка в Украине. И соответственно, Украина ставит вопрос о возможности открытия украинских школ в России», - сказала В.МАТВИЕНКО, отвечая на вопрос о реальности открытия украиноязычных школ в России.

Она подчеркнула, что Россия готова способствовать открытию украиноязычных школ на своей территории только при условии, что будут желающие обучаться на украинском языке.

«Поэтому, если украинская диаспора в тех или иных регионах поставит вопрос о необходимости открытия школ с обучением на украинском языке и будут желающие учиться, в таком случае будут создаваться условия, будет оказываться поддержка», - сказала В.МАТВИЕНКО.