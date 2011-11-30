Оппозиционерка Джиоева объявила себя президентом Южной Осетии

Оппозиционерка Алла ДЖИОЕВА, победившая, по данным ЦИК, на выборах в Южной Осетии кандидата от действующей власти, провозгласила себя президентом и объявила о формировании государственного совета.

"27 ноября состоялся второй тур выборов президента Южной Осетии, в котором приняло участие 29 тыс. 53 избирателя. За меня проголосовало 16 тыс. 466 избирателей. За моего оппонента Анатолия БИБИЛОВА - 11 тыс. 286 человек. Выборы были признаны состоявшимися ЦИК республики и всеми международными наблюдателями", - подчеркнула она, сообщает русская служба Би-Би-Си.

А.ДЖИОЕВА отметила, что, являясь избранным президентом, руководствуясь конституцией республики и исходя из сложившейся ситуации, она подписала свой первый указ о формировании государственного совета, чьи полномочия будут действовать "до формирования исполнительных органов власти республики".

"Игнорируя волеизъявление народа, руководство Южной Осетии своими неконституционными действиями поставило себя вне закона, объявив выборы недействительными. И это было единственно правильным решением с моей стороны", - объяснила свои действия оппозиционерка.

Во вторник Верховный суд Южной Осетии отменил результаты выборов президента, на которых, по данным ЦИК, А.ДЖИОЕВА победила поддержанного Москвой А.БИБИЛОВА.

Президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что в перевыборах А.ДЖИОЕВА участвовать не сможет.

Причиной отмены результатов выборов суд назвал нарушения, якобы допущенные сторонниками экс-министра образования А.ДЖИОЕВОЙ.