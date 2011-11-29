Генсек СЕ: в Европе вы можете быть немцем и турком одновременно

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛЕНД считает, что средства массовой информации достаточно часто преувеличивают проблемы сосуществования наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЯГЛЕНД заявил сегодня на пресс-конференции в Люксембурге, где началась двухдневная конференция Совета Европы по вопросам религиозного измерения и межкультурного диалога.

“СМИ собирают проблемы и конфликты, и иногда даже преувеличивают их. И это проблема”, - сказал Т.ЯГЛЕНД.

Генсек Совета Европы также напомнил, что по его просьбе группа известных европейских политиков во главе с бывшим министром иностранных дел Германии Йошкой ФИШЕРОМ работала над докладом о мультикультурализме в Европе. Согласно заключениям этих политиков, Европа остается континентом культурного и религиозного разнообразия, а людей должны объединять общие ценности.

“Когда вы приезжаете в Европу, вы можете хранить свою идентичность, и даже не одну. Вы можете быть, например, . Но, с другой стороны, вы должны признавать общие ценности Европы”, - отметил Т.ЯГЛЕНД.

Как сообщал УНИАН, конференция по вопросам религиозного измерения и межкультурного диалога, организованная Советом Европы, будет длиться в Люксембурге два дня. Ее главной темой является “Роль СМИ в ускорении мультикультурного диалога, толерантности и взаимного понимания: свобода слова медиа и уважение к культурному и религиозному разнообразию”.