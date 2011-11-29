Генсек СЕ: в Европе вы можете быть немцем и турком одновременно
"СМИ часто преувеличивают проблемы"
Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛЕНД считает, что средства массовой информации достаточно часто преувеличивают проблемы сосуществования наций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЯГЛЕНД заявил сегодня на пресс-конференции в Люксембурге, где началась двухдневная конференция Совета Европы по вопросам религиозного измерения и межкультурного диалога.
“СМИ собирают проблемы и конфликты, и иногда даже преувеличивают их. И это проблема”, - сказал Т.ЯГЛЕНД.
Генсек Совета Европы также напомнил, что по его просьбе группа известных европейских политиков во главе с бывшим министром иностранных дел Германии Йошкой ФИШЕРОМ работала над докладом о мультикультурализме в Европе. Согласно заключениям этих политиков, Европа остается континентом культурного и религиозного разнообразия, а людей должны объединять общие ценности.
“Когда вы приезжаете в Европу, вы можете хранить свою идентичность, и даже не одну. Вы можете быть, например, . Но, с другой стороны, вы должны признавать общие ценности Европы”, - отметил Т.ЯГЛЕНД.
Как сообщал УНИАН, конференция по вопросам религиозного измерения и межкультурного диалога, организованная Советом Европы, будет длиться в Люксембурге два дня. Ее главной темой является “Роль СМИ в ускорении мультикультурного диалога, толерантности и взаимного понимания: свобода слова медиа и уважение к культурному и религиозному разнообразию”.