В Белоруссии предпринимателю не разрешили дышать

Белорусский предприниматель Николай Черноус, попросивший мэрию Барановичей разрешить ему "два часа глубоко дышать в центре города", получил отказ, сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".



Заявитель получил из горисполкома письмо, в котором сказано, что он нарушил статьи 2, 5 и 8 закона "О массовых мероприятиях". На этом основании мэрия не дала разрешения "два часа глубоко дышать возле памятника Ленину".



Ранее Черноус просил местные власти разрешить ему велопробег и марафонскую ходьбу "против бюрократизма", однако в мэрии ему всякий раз отказывали. "В таких условиях предприниматель попросил разрешить ему хотя бы просто глубоко подышать два часа у памятника Ленину. Выяснилось, что и это в Барановичах нельзя делать без специального разрешения", - сказано в заявлении.