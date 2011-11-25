Сирии предъявлен ультиматум
01:50, 25 ноября 2011Мир
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Заявление ЛАГ
У властей Сирии есть 24 часа на то, чтобы дать согласие на въезд в страну миссии наблюдателей от Лиги арабских государств - иначе Дамаск ждут санкции, говорится в заявлении организации, сообщает Би-би-си.
Санкции могут включать в себя прекращение транспортного сообщения с Сирией и замораживание государственных активов.
Заявление ЛАГ прозвучало на фоне нарастающего международного давления на Дамаск.
От сирийского режима требуют прекратить убийства активистов оппозиции, выступающих против президента Башара Асада.
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