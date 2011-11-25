Сирии предъявлен ультиматум

У властей Сирии есть 24 часа на то, чтобы дать согласие на въезд в страну миссии наблюдателей от Лиги арабских государств - иначе Дамаск ждут санкции, говорится в заявлении организации, сообщает Би-би-си.

Санкции могут включать в себя прекращение транспортного сообщения с Сирией и замораживание государственных активов.

Заявление ЛАГ прозвучало на фоне нарастающего международного давления на Дамаск.

От сирийского режима требуют прекратить убийства активистов оппозиции, выступающих против президента Башара Асада.