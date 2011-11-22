США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Ирана

США, Великобритания и Канада заявили о введении новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой, сообщает Радио Свобода.

Соединенные Штаты вчера ввели санкции, направленные против энергетической и нефтехимической отраслей Ирана. Министр финансов США Тимоти Гейтнер призвал ведущие банки мира отказаться от ведения бизнеса с Ираном.



Президент США Барак Обама в своем письменном заявлении отметил, что Иран выбрал путь международной изоляции и что, Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать давление на Иран с целью заставить его отказаться от ядерной программы.



Ранее в понедельник правительство Великобритании приняло решение прервать все связи между британским финансовым сектором и иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.



В тот же день министр иностранных дел Канады Джон Бэйрд заявил, что Канада заблокирует все финансовые операции с иранскими банками.



Ужесточение санкций против Тегерана последовало за публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором впервые содержатся прямые опасения относительно того, что Иран может работать над созданием ядерного оружия.