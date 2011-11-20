В Испании сегодня - досрочные парламентские выборы

В Испании сегодня пройдут досрочные парламентские выборы.

Как сообщает радио «Свобода», голосование на пять месяцев раньше положенного срока проводится в связи с утратой доверия к правительству премьера Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО.

Критику вызвала, в первую очередь, неспособность Кабинета министров справиться с острым финансово-экономическим кризисом и самым высоким уровнем безработицы в еврозоне.

В выборах участвуют около 20 десятка политических партий и коалиций. Однако основная борьба, согласно прогнозам, развернется между двумя ведущими политическими силами – находившимися до сих пор у власти социалистами и оппозиционной либеральной Народной партией.