В Испании сегодня - досрочные парламентские выборы
11:24, 20 ноября 2011Мир
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Правительство потеряло доверие
В Испании сегодня пройдут досрочные парламентские выборы.
Как сообщает радио «Свобода», голосование на пять месяцев раньше положенного срока проводится в связи с утратой доверия к правительству премьера Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО.
Критику вызвала, в первую очередь, неспособность Кабинета министров справиться с острым финансово-экономическим кризисом и самым высоким уровнем безработицы в еврозоне.
В выборах участвуют около 20 десятка политических партий и коалиций. Однако основная борьба, согласно прогнозам, развернется между двумя ведущими политическими силами – находившимися до сих пор у власти социалистами и оппозиционной либеральной Народной партией.
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