В Италии новое правительство

В состав нового правительства Италии во главе с премьер-министром Марио Монти вошли исключительно технические эксперты в своих областях. Правительство состоит из 17 министров, в отличие от 23 министров в правительстве Сильвио Берлускони. В состав кабинета вошли 3 женщины: Анна Мария Канчелльери заняла пост министра внутренних дел, Эльза Форнеро стала министром труда и равных возможностей, а Паола Северино заняла кресло министра юстиции.



Сам премьер Марио Монти будет также исполнять обязанности министра финансов.



Один из ключевых постов в новом правительстве занял Коррадо Пассера, управляющий директор банка Intesa Sanpaolo. Он стал главой Министерства экономического развития.



Министерство иностранных дел возглавил посол Италии в США Джулио Терци ди Сант’Агата, а министром обороны назначен адмирал Джампаоло ди Паола, председатель военного комитета НАТО.



В своей речи Марио Монти отметил, что он останется на посту премьера до окончания мандата в 2013 году и, что его экономическая политика потребует от итальянцев «жертв, на которые все готовы пойти, но не слез и крови», сообщает корреспондент Радио Свобода.