Египет выступил против военного вторжения в Сирию

Египет против военного вторжения в Сирию. Такое заявление МИД Египта появилось на фоне предположений о том, что приостановка членства Сирии в Лиге арабских государств может быть первым шагом к интервенции, сообщает Би-би-си.

Министерство иностранных дел Египта называет военное вторжение на сирийскую территорию неприемлемым ни при каких условиях.

В Каире целостность сирийского государства называют приоритетом египетской внешней политики.

В то же время Египет призвал правительство Сирии принять инициативу мирного урегулирования, ранее предложенную ЛАГ.

ООН утверждает, что с начала протестов в Сирии погибли более 3500 человек.

Тем временем российский представитель заявил, что Россия продолжает поставки оружия в Сирию. "Поскольку никаких ограничений на поставку вооружений в Сирию нет, Россия выполняет все свои обязательства по контрактам ", - сказал на пресс-конференции в Дубае замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Вячеслав Дзиркалн.

В октябре представители России и Китая в Совете Безопасности ООН выступили против наложения санкций на Сирию.

