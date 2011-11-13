Страны-экспортеры газа защищают свои права

Форум стран-экспортеров газа принял в состав организации Оман. Об этом сообщил журналистам в столице Катара Дохе, министр энергетики РФ Сергей Шматко по итогам министерской встречи ФСЭГ. По его словам, на рассмотрении форума находятся заявки еще нескольких государств.



На встрече, по словам С.Шматко, была отмечена необходимость расширения полномочий и сфер деятельности ФСЭГ. В частности, это касается развития новых технологий и углубления аналитической работы. Министр напомнил, что именно Россия инициировала создание Форума.



В ФСЭГ, кроме России, входят Алжир, Египет, Иран, Катар, Ливия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Боливия, Нигерия и Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателя имеют Норвегия, Нидерланды и Казахстан, дает справку РосБизнесКонсалтинг.