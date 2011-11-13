Берлускони ушел в отставку

Ушел в отставку премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Отставку принял президент страны Джорджо Наполитано. Встреча Берлускони с Наполитано в Квиринальском дворце продолжалась 40 минут.

Сотни людей, пришедшие к президентскому дворцу, аплодисментами, радостными возгласами и даже хороводами встретили сообщение об отставке Берлускони. Десятки автомобилей и мотоциклов в центре Рима громкими сигналами также откликнулись на эту новость. Лидер ведущей оппозиционной силы - Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани назвал субботу "днем освобождения", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Ожидается, что главой нового, переходного правительства станет экс-глава Антимонопольного комитета ЕС 68-летний экономист Марио Монти. По мнению местных наблюдателей и политиков, он может вывести Италию из сложной экономической ситуации, в которой она оказалась. Свое согласие поддержать кандидатуру Монти в субботу вечером дала и правящая партия Италии "Народ свободы".

Ранее в субботу нижняя палата итальянского парламента приняла пакет чрезвычайных экономических мер, направленных на резкое сокращение бюджетных расходов.