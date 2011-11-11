Украина заинтересована, чтобы ПРО в Румынии не создавала напряжение

Украина заинтересована, чтобы размещение элементов системы ПРО в Румынии не создавало напряжение в отношениях между государствами, являющимися соседями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Теодором БАКОНСКИ.

“Мы заинтересованы в том, чтобы эта система была инклюзивной, и чтобы она не создавала линии напряжения в отношениях между государствами, которые являются нашими соседями”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что в Украине внимательно следят за развитием ситуации и теми шагами, которые делаются по созданию системы ПРО.

В свою очередь Т.БАКОНСКИ отметил, что Румыния на двустороннем уровне подписала соглашение с США о размещении элементов системы ПРО, которая фактически предусматривает содействие в установлении безопасности на уровне НАТО. Он заверил, что это сугубо оборонная система, по размещению которой Румыния провела соответствующие дискуссии с партнерами по НАТО и в регионе.

В то же время он отметил, что дискуссии между НАТО и Россией, между ЕС и Россией и между США и Россией продолжаются.

“Могу заверить, что назначение этой системы – защищать территорию союзных государств Альянса”, - сказал Т.БАКОНСКИ.

В то же время он отметил, что Румыния готова к дискуссиям, в частности, среди военных экспертов по этому вопросу.

Как сообщалось, в сентябре этого года главы внешнеполитических ведомств США и Румынии Хиллари КЛИНТОН и Теодор БАКОНСКИ подписали в Вашингтоне соглашение о размещении ПРО на румынской территории.