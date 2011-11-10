Биржи США обрушились из-за ситуации в Италии

Торги на американских биржах в среду, 9 ноября, закрылись падением основных индексов, сообщает Agence France-Presse.

Так, индекс Dow Jones упал на 3,5 процента (420 пунктов) до уровня в 11743 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 3,6 процента (45 пунктов) и был зафиксирован на отметке в 1230 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 3,7 процента (103 пункта) до 2624 пункта.

Снижением котировок, по мнению аналитиков, американские биржи отреагировали на сообщения из Италии, доходность гособлигаций которой, как стало известно 9 ноября, достигла исторического максимума с момента вступления этой страны в зону евро. Высокая доходность гособлигаций показывает неуверенность инвесторов в последующей платежеспособности страны, замечает Лента.ру.

Кроме того, на настроение инвесторов по-прежнему влияет ситуация в Греции - стране, находящейся на грани дефолта.