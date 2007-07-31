В Беларуси оппозиционеров не берут в армию

В Беларуси, где идет призыв в армию, военкоматы часто отказываются брать на службу оппозиционеров, сообщает Лента.русо ссылкой на "Хартию`97". Представители оппозиции, которых цитирует издание, считают, что армейское начальство опасается, что свободомыслящие молодые люди будут разлагать дисциплину среди своих сослуживцев.

"Если, например, активист "Молодого фронта" приходит в военкомат в большом городе и там открыто заявляет, что он приверженец перемен, Милинкевича (одного из лидеров белорусской оппозиции), и так далее, то он, скорее всего, будет определен как политически нестабильный", - рассказывает пресс-секретарь "Молодого фронта" Борис Горецкий. "Думаю, процентов на девяносто, что его вряд ли возьмут в армию", - отметил оппозиционер.

Лидер молодежного крыла Беларусского народного фронта (БНФ) Алесь Калита напомнил о прошлогоднем случае в Новополоцке. Местный военкомат отказался призвать 20-летнего Алексея Трубкина, возглавлявшего отделение БНФ, хотя у того, как сообщали СМИ, было идеальное здоровье, и сам он к тому же сам хотел пройти службу в армии.