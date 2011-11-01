Грузия и Швейцария обсудили прием России в ВТО

Принципиальные требования Грузии, выдвигавшиеся в ходе переговоров с российской делегацией в Женеве и Берне по вопросу вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО), швейцарскими посредниками учтены, заявила на брифинге замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. "Эти требования состояли в том, чтобы не происходила дифференциация между оккупированной и неоккупированной частями Грузии", - пояснила она.

"В каком виде оно получит отражение в окончательном документе - это вопрос, который решится в ходе переговоров президентов Грузии и Швейцарии", - подчеркнула Н.Каландадзе.

31 октября делегация Швейцарской конфедерации во главе с президентом страны Мишлин Кальми-Ре нанесла визит в Батуми, где прошла встреча с президентом Грузии Михаилом Саакашвили по вопросам вступления РФ в ВТО.

Накануне она посетила Москву, где прошла встреча с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Свой комментарий в связи с переговорами распространил также госдепартамент США: "В нашем понимании переговоры проходят достаточно хорошо, - озвучила основное содержание документа пресс-секретарь госдепа Виктория Нуланд. - Мы прилагаем все усилия для стимулирования прогресса, однако финальная стадия этого процесса еще не наступила. Грузия приняла швейцарские предложения. Российская сторона пока проводит их всесторонние изучение. Мы сохраняем большие надежды на то, что они станут ключом к успешному разрешению ситуации".

На прошлой неделе Тбилиси принял новое предложение Берна, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Речь идет об электронном обмене данными при международном мониторинге торговли на КПП абхазского и югоосетинского участков грузино-российской границы.