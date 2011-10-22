Бангкок готовят к экстренной эвакуации: наводнение - сильнейшее за 50 лет

Власти Бангкока сегодня рекомендовали жителям 13 районов города готовиться к экстренной эвакуации в связи с наводнением, которое началось в центральной части столицы Таиланда.

Как передает ИТАР-ТАСС, протекающая в центре Бангкока река Чао Прая вышла из берегов, часть ее набережной разрушена. Районы вблизи Чао Праи густо заселены. В непосредственной близости от ее берегов расположен дворец короля Таиланда и ряд культурно-исторических памятников.

Это наводнение – сильнейшее за последние 50 лет. Погибшими считаются более 350 человек. Остановлена работа предприятий, в частности полностью эвакуирована крупная промышленная зона Наванакорн, расположенная к северу от Бангкока. Ущерб от стихии превысил 3,3 млрд. долл.