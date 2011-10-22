Молдова договорилась с Путиным о снижении цены на газ

Молдова договорилась с РФ о заключении нового контракта на поставки природного газа с 2012 года сроком на пять лет, а не на три года, как предложила ранее российская сторона.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, такое заявление сделал премьер-министр Владимир Филат, комментируя итоги своей встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

В.Филат отметил, что российская сторона рассмотрит возможность снижения цены на газ для Молдовы, рассчитает новую формулу.

Молдавский премьер подчеркнул, что по итогам встречи с В.Путиным представители ОАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" уже начали переговоры в Москве. В.Филат выразил надежду, что уже в начале следующей недели будут озвучены первые результаты переговоров между экспертами. Молдавский премьер не исключил, что снова отправится в Москву для завершения переговоров по этому вопросу.

Ранее вице-премьер, министр экономики Молдовы Валерий Лазэр и председатель правления АО "Молдовагаз" Александр Гусев, представляя позицию Кишинева на переговорах о новом газовом контракте, заявили, что Молдавия выступает за изменение формулы расчета цены на приобретаемый российский газ и за предоставление ей определенных преференций.

Молдавская сторона выступает за то, чтобы стоимость газа не так строго была привязана к динамике цен на нефтепродукты на международных рынках и учитывала покупательную способность населения. В частности, Кишинев настаивает на том, чтобы в формулу определения цены на газ для Молдовы, кроме газойля и мазута, были включены и другие энергетические ресурсы, например уголь, что позволит сохранять относительно стабильную цену, меньшую, чем сейчас.