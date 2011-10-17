Участники акции "Захвати Wall Street" установили палатки в центре Лондона

В Лондоне, где продолжаются акции протеста в рамках движения «Захвати Wall Street», около 250 человек установили палатки напротив Собора Святого Павла в центре города.

Около 2 тысяч человек приняли участии во вчерашних демонстрациях в Лондоне, около 500 из них провели ночь на площади перед собором, сообщает Радио «Свобода».

15 октября, в день международной солидарности участников и сторонников движения «Захвати Wall Street», акции протеста прошли в 82 странах мира.

Самая массовая и агрессивная демонстрация состоялась в Риме – в ней приняли участие более 100 тысяч человек. Часть манифестантов устроила беспорядки. Были ранены около 70 человек, 15 - арестованы.

Движение «Захвати Wall Street», возникшее месяц назад в Нью-Йорке, протестует против финансового кризиса, политики крупных корпораций и банков, за глобальные перемены в пользу простых людей.