Эштон: в Украине нужно изменить Конституцию

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН считает, что избирательное правосудие в Украине не отвечает европейским принципам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня во время срочных дебатов в Европарламенте по ситуации в Украине.

«Преследование Юлии ТИМОШЕНКО было политически мотивированным, ее осуждение и сам процесс не отвечали международным стандартам», - сказала она.

Верховный представитель ЕС с сожалением отметила, что случай Ю.ТИМОШЕНКО – не единственный, поскольку несколько членов ее правительства преследуются таким же образом, как и бывший премьер-министр Украины.

К.ЭШТОН подчеркнула, что такие преследования особенно неприемлемы для страны, которая сейчас председательствует в Комитете Министров Совета Европы.

«Избирательная и политически мотивированная судебная система не соответствует европейским принципам», - подчеркнула Верховный представитель ЕС.

Она также отметила, что на сегодня среди стран - членов ЕС существует абсолютное единство относительно того, что украинские власти должны позволить провести быстрый и честный апелляционный процесс по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

К.ЭШТОН также отметила, что понимает необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. «Но этого недостаточно», - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Украине также следует внести изменения в Конституцию и принять Избирательный кодекс, который соответствовал бы международным стандартам честных и открытых выборов.

«Речь идет о восстановлении доверия к Украине», - подытожила Верховный представитель ЕС.