Заявление Верховного представителя ЕС о Тимошенко (видео)
07:06, 12 октября 2011Мир
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней и безопасностной политики Кэтрин ЭШТОН записала заявление в связи с приговором экс-премьер-министрк Украины Юлии ТИМОШЕНКО на видео.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К.ЭШТОН.
Обычно Верховный представитель ЕС просто делает заявления в письменной форме и не записывает их в телевизионном формате.
Сейчас видеозапись с декларацией распространена на официальном веб-сайте Совета ЕС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
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