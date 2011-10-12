Заявление Верховного представителя ЕС о Тимошенко (видео)

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней и безопасностной политики Кэтрин ЭШТОН записала заявление в связи с приговором экс-премьер-министрк Украины Юлии ТИМОШЕНКО на видео.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К.ЭШТОН.

Обычно Верховный представитель ЕС просто делает заявления в письменной форме и не записывает их в телевизионном формате.

Сейчас видеозапись с декларацией распространена на официальном веб-сайте Совета ЕС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/