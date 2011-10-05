В Казахстане коммунисты оказались вне закона

Специализированный межрайонный административный суд Алма-Аты принял решение приостановить деятельность Коммунистической партии Казахстана (КПК).

Как сообщает Газета.Ru, ранее прокуратура Алма-Аты возбудила административное производство в отношении первого секретаря ЦК компартии Газиза АЛДАМЖАРОВА за участие в незарегистрированном оппозиционном объединении «Халык майданы – Народный фронт».

«Они считают, что партия участвует в деятельности незарегистрированного движения. Но если на то пошло, у «Народного фронта» даже устава нет, и сложно установить юридически, что я в нем состою, – не согласился с решением суда Г.АЛДАМЖАРОВ. – Штрафные санкции применили ко мне и вынесли решение приостановить деятельность партии. Мы, конечно, будем подавать апелляцию, но я, если честно, думаю, что это бесполезно».

«Мы теперь не можем участвовать в досрочных парламентских выборах. Думаю, все именно из-за этого и затевалось», – добавил коммунист.

Оппозиционные незарегистрированная «Алга» («Вперед») и КПК объявили об объединении в «Народный фронт» в конце июня.