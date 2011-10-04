Пресс-секретарь Путина высоко оценил правление Брежнева

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского премьера Владимира Путина, высоко отозвался об исторической роли советского лидера Леонида Брежнева, сообщает Радио Свобода.

С этими заявлениями Песков выступил во вторник вечером в эфире телеканала «Дождь». Он сообщил, что узнал о решении Путина вновь баллотироваться в президенты только на съезде «Единой России» и отметил, что разговоры о повторении в России брежневского застоя ведет часть «московского социума», чьи настроения сильно отличаются от взглядов большинства граждан России.

По словам Дмитрия Пескова, в период правления Брежнева СССР успешно развивался, что позволяет считать его «огромным плюсом» для страны.