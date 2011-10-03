В Беларуси золотовалютных резервов хватит на 1-2 месяца

В Беларуси золотовалютные запасы не обеспечивают работу экономики, их хватит на 1-2 месяца.

Об этом заявила председатель Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА, выступая на сессии Совета Республики, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«В связи с тем, что возрос спрос на иностранную валюту, снизились золотовалютные резервы страны до рисковых, критических размеров. Практически сегодня мы не имеем тех запасов, которые должны быть в экономике, которые обеспечивали бы нерисковую жизнедеятельность экономики», - заявила Н.ЕРМАКОВА.

Она пояснила, что, согласно международным нормам, золотовалютный запас должен обеспечивать трехмесячный запас импорта в размере 12-15 млрд. долл.

«Такие должны быть у нас золотовалютные резервы. На сегодня мы имеем запас на 1-2 месяца», - отметила председатель Нацбанка Беларуси.