В Дании ввели налог на жирную еду
Чтобы оздоровить население...
Дания стала первой страной мира, где ввели налог на жирную пищу. Как передает Deutsche Welle, граждане страны успели заранее запастись замороженной пиццей, маслом, молоком и мясом.
Новый налог, который вызвал очереди у касс супермаркетов, разработало датское правительство, стремясь таким образом способствовать борьбе с ожирением населения. Налог составляет 16 крон (около 2,15 евро) на килограмм насыщенной жирной кислоты, которая содержится во многих продуктах: от молока и масла до пиццы. Так, например, цена 250-граммовой упаковки масла увеличится на 2,20 кроны. В среднем продукты питания, которые затрагивает новый налог, после нововведения подорожали на 10 процентов.
Датская конфедерация промышленников выступила с резкой критикой введения нового налога. "То, как это делалось - административное ужас. Сомневаюсь, что это будет способствовать оздоровлению населения. Это просто налог", - заявила представительница конфедерации Гитти ГЕСТЕГАВЕ.
По ее словам, процедура исчисления налога является чрезвычайно сложной, ведь производитель обязан задекларировать содержание жиров как в процессе производства, так и в конечном продукте. Однако, по ее словам, Дания хотя и стала первой страной, где ввели налог на жиры, но, скорее всего, не последней. Другие страны также вынашивают аналогичные планы.