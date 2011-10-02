Полиция Нью-Йорка арестовала свыше 500 протестующих

Нью-Йоркские полицейские арестовали более 500 участников акции протеста, заблокировавших движение на Бруклинском мосту в рамках акции "Оккупируй Уолл-стрит", передает Reuters со ссылкой на официального представителя полиции.

Серия арестов произошла после того, как большая группа митингующих отсоединилась и попыталась пройти маршем через Бруклинский мост, перекрыв на нем движение.

Акция "Оккупируй Уолл-стрит" проходит в Нью-Йорке уже вторую неделю, ее участники протестуют против изъятия банками заложенного под ипотечные кредиты имущества, безработицы, сокращений бюджетных расходов на социальные нужды, а также положения этнических меньшинств в США.

Участники движения еще до начала серии акций протеста заявляли, что хотят повторить в США сценарий арабских революций, сообщает РосБизнесКонсалтинг.