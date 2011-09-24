Олейник: украинские власти неуклюже копируют Москву

Делегаты второго съезда российской Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции», возглавляемой сопредседателями Михаилом КАСЬЯНОВЫМ, Борисом НЕМЦОВЫМ и Владимиром РЫЖКОВЫМ, объявили будущие выборы в Государственную Думу РФ нечестными и несвободными, а органы власти, которые будут сформированы по их результатам, нелегитимными.

Об этом УНИАН сообщил лидер партии «Украина Будущего» народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК, который был приглашен на съезд, который состоялся сегодня, 24 сентября, в Москве.

М.КАСЬЯНОВ, Б.НЕМЦОВ и В.РЫЖКОВ, партию которых не допустили к выборам, призвали своих сторонников к активным формам протеста в форме пикетов, митингов и демонстраций во время избирательной кампании, а также зачеркиванием бюллетеней непосредственно на избирательных участках, поскольку графа «Против всех» в России отменена.

«В этих условиях голосование за ту или иную зарегистрированную партию бессмысленно, поскольку не способно повлиять на официальный результат и только укрепит авторитарный режим, который имитирует демократию», - заявили оппозиционеры.

Приглашенный на съезд лидер партии «Украина Будущего» народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК подчеркнул, что украинская власть «неуклюже пытается копировать политику официальной Москвы по сворачиванию демократии».

«Очень плохо, что мощный субъект политического процесса, оппозиционная партия не может принять участие в выборах. У нас ситуация все же немного лучше, хотя руководство Украины и пытается копировать действия соседей, и уголовные дела относительно нашей оппозиции показывают ту же тенденцию - стремление власти не допустить основных оппонентов к участию в выборах», - заявил С.ОЛЕЙНИК.

Как известно, съезд «Народной свободы» начал работу утром 24 сентября, одновременно со съездом «Единой России». В нем принимали участие 122 делегата из 47 регионов Российской Федерации, а также гостьи - представители украинской партии «Украина Будущего».

Ранее, 23 июня 2011 года, Минюст России отказал в регистрации Партиям народной свободы «За Россию без произвола и коррупции».