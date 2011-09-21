Дорога к двум европейским столицам станет для украинцев дороже

С 11 декабря 2011 года вступает в силу приказ № 321 от 19 августа т.г. Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток — Запад», согласно которому стоимость проезда в поезде №29 Киев-Берлин вырастет на 22%, в поезде №67 Киев-Варшава - на 31%.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, такое повышение стоимости билета и плацкарты аргументировано тем, что железные дороги Германии и Польши установили дополнительную плату за проводку поезда по территории своих государств.

В то же время, указанным приказом министерства установлен предельный уровень стоимости билета по территории железных дорог Украины, перевозки багажа и порожнего пробега специальных пассажирских поездов и вагонов в сообщении между Украиной и странами дальнего зарубежья, железнодорожные администрации которых являются участниками Тарифа Восток — Запад. Следовательно, полная стоимость билета в вагонах 1-го и 2-го классов, которая является предельной, остается постоянной. В порядке исключения повысится стоимость проезда только на направлениях Киев-Берлин и Киев-Варшава.

При этом для поощрения пассажиров к международным перевозкам железнодорожным транспортом будут предоставляться скидки от стоимости билета в соответствии с отдельными условиями перевозок, которые определены международными соглашениями (договорами).

Как напоминают в министерстве, уровень тарифов в международном сообщении Восток - Запад остается постоянным на протяжении последних 10 лет. Стоимость проезда менялась только в зависимости от колебания курса евро к гривне.