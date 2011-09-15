Польский Совет безопасности обсудит роль проекта "Одесса-Броды-Плоцк"

Совет Национальной безопасности (RBN) Польши сегодня на своем заседании в Варшаве обсудит роль проекта создания евразийского нефтетранспортного коридора «Одесса-Броды-Плоцк» для энергобезопасности страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе подчиненного Президенту Польши Бюро Национальной безопасности (BBN).

Согласно сообщению, участники RBN под председательством Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО намерены посвятить обсуждению этого вопроса около 1,5 часа.

Прес-секретарь BBN Йоанна КВАСНЕВСКА-ВРУБЕЛЬ не уточнила корреспонденту УНИАН, кто примет участие в заседании, отметив, что традиционно приглашаются все участники совета. (В RBN входят самые высокопоставленные представители польской власти, среды которых, глава правительства, главы обоих палат парламента, министр иностранных дел и министр обороны - УНИАН).

По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ и глава BBN Станислав КОЗЕЙ после заседания намерены провести пресс-конференцию.

Справка УНИАН. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (АНТК). Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.