Обсуждено всё - от дренажного тонеля до визита Президента

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в ходе рабочего визита в Туркменистан 13 июля обсудил с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом МЕРЕДОВИМ вопрос проведения в этом году в Киеве заседания совместной украинско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам, что стороны рассмотрели реализацию возможных общих программ, научных обменов, проектов в отрасли информационных технологий, а также достройки дренажно-коммуникационного тоннеля под Ашхабадом.

Стороны выразили удовлетворение тем, что Украина во исполнение ранее достигнутых договоренностей выполнила свои обязательства и недавно возобновила строительство моста через реку Амударью. Также стороны обсудили реализацию энергетических проектов как на двустороннем уровне, так и с привлечением третьих сторон, в том числе Афганистана.

Кроме этого, была обсуждена подготовка визита Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА в Украину в текущем году. Сейчас происходит согласование сроков визита и документов, которые могут быть подписаны, сказал А.ЯЦЕНЮК.

Р.МЕРЕДОВ передал руководству Украины приветствия от Президента Туркменистана.