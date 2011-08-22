Бузек: дело Тимошенко подрывает доверие ЕС

Атмосфера судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО «очень сильно напрягает доверие» между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК.

Глава главного законодательного органа 27 государств Евросоюза сказал, что по делу Ю.ТИМОШЕНКО поддерживает личный контакт с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, отметив, что эту тему также собирается обсудить с другими представителями украинской власти.

„Нужно сделать так, чтобы это был действительно честный и спокойный процесс, и он проходил в другой атмосфере”, - сказал Е.БУЗЕК.

Он отметил, что Украине стоит использовать председательство Польши в Европейском Союзе, которое приходится на вторую половину этого года, для значительного углубления контактов с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Е.БУЗЕК после ареста Ю.ТИМОШЕНКО в начале августа уже выражал свою обеспокоенность такой ситуацией и призвал украинскую власть соблюдать демократические принципы.

“Я встревожен новостями о решении суда задержать бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст и условия создают обеспокоенность относительно политической природы этого решения, а также относительно применения верховенства права в Украине”, - заявлял Е.БУЗЕК.