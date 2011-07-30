В Турции ушло в отставку все военное руководство

В Турции ушло в отставку высшее военное руководство – предположительно, из-за конфликта с правительством, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям турецких СМИ, рапорты об отставке подали в пятницу главнокомандующий вооруженными силами Турции генерал Исик Косанер, а также командующие сухопутными, морскими и воздушными силами страны.

В последние годы усиливалась напряженность в отношениях между армейской верхушкой и премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не разделяющим прозападный настрой армии. На следующей неделе должно было состояться заседание Высшего военного совета страны. Очевидно, правительству и руководству армии не удалось согласовать ряд важнейших назначений.