За «козла» ответишь! – российский депутат боится сесть на 7 лет

Сегодня на предпоследнем перед каникулами пленарном заседании Госдума РФ рассмотрит во втором чтении поправки в ряд законов, ужесточающие борьбу с экстремизмом.

Ранее документ вызвал бурное недовольство общественности, и его обсуждение дважды переносилось депутатами. В итоге текст поправок, по словам одного из инициаторов законопроекта, "единоросса" Михаила Емельянова, был переписан на 80%.

Среди претензий к законопроекту: дублирование отдельных статей Кодекса об административных правонарушениях (касающихся производства и распространения материалов экстремистского содержания); а также чрезмерное, по мнению некоторых политиков, увеличение наказания за преступления, совершенные по мотивам национальной, религиозной или социальной ненависти. Так, за массовые беспорядки верхний предел ответственности повышался с 8 лет лишения свободы до 12, за хулиганство - с 7 до 8, за надругательство над памятниками - с 5 до 8.

Кроме того, по словам депутата фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова, закон снимает практически все ограничения с прослушки. Также появилось такое понятие, как "разжигание розни к отдельно взятой социальной группе". То есть если я сказал публично "козлы, проклятые чиновники, замотали, пьют кровь из народных жил" - все, меня могут сажать на срок до 7 лет, потому что чиновники - это отдельная социальная группа", - сказал Гудков.

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