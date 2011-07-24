Исчез полицейский, охранявший остров, где погибли 85 человек

Норвежский остров Утейя, на котором накануне убийца расстрелял 85 человек, должен был охранять сотрудник полиции, однако правоохранительным органам Норвегии до сих пор неизвестно, где он находится, сообщает британский телеканал Sky News.

"Предполагалось, что там (на острове) должен находиться сотрудник полиции", - заявил глава национальной полиции Свейнунг Спонхейм, добавив, что не имеет никакой информации о его местонахождении в настоящее время.