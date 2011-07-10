Очевидец: на погибшем теплоходе было очень много детей

Перед тем, как затонуть, теплоход "Булгария" резко накренился на правый борт, а затем моментально ушел на дно, рассказал РИА Новости один из спасенных пассажиров судна.

"Судно накренилось на правый бок и ушло на дно за три минуты... Никто ничего не понял", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, он пробыл в воде около полутора часов.

Собеседник агентства рассказал, что после крушения "Булгарии", когда спасшиеся люди находились в воде, мимо них прошли два судна и не остановились. "Это была какая-то баржа и нефтеналивное судно. Они не остановились", - говорит очевидец.

"Выжить было почти невозможно, на борту было почти 200 человек... Было очень много детей, перед трагедией их отвели в детскую комнату, которая была на второй палубе", - рассказал собеседник агентства.

По последним данным, на борту затонувшего теплохода находились 188 человек. Пока известно о 80-90 спасенных и одной погибшей. Неизвестна судьба более 100 человек.