Восстанавливаются полеты между Киевом и Оренбургом

Авиасообщение между Киевом и Оренбургом возобновляется с 11 июля, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"11 июля 2011 в киевский аэропорт "Борисполь" после 18-летнего перерыва будет выполнен первый рейс по маршруту Оренбург - Киев - Оренбург", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться с июля по октябрь по понедельникам на Boeing 737-500, рассчитанном на 116 пассажиров. Самолет имеет бизнес-класс и экономический. Время полета - три часа.

Возобновление прямого авиасообщения Оренбург - Киев является значимым событием для большого числа жителей как Оренбуржья, так и граничащих с Оренбуржьем областей Казахстана, отмечает министерство.

Рейсы осуществляет авиакомпания ORENAIR (ОАО "Оренбургские авиалинии").