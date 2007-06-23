Слабый доллар ослабляет европейскую промышленность

Ослабление курса доллара относительно единой европейской валюты - евро - негативно влияет на конкурентоспособность промышленности Европы, заявил президент Франции Николя Саркози.

"Как могут оставаться конкурентоспособными наши промышленные группы, если доллар на 34% меньше евро?", - цитирует Reuters слова французского президента, сказанные им на пресс-конференции, состоявшейся в рамках авиасалона в Ле Бурже.