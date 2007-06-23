Совет ЕС назвал ключевой проект Евросоюза

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) надеется, что окончательное решение о дальнейшем развитии GALILEO будет принято уже осенью 2007 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятых сегодня утром выводах Совета ЕС.

«Совет ЕС подчеркивает ценность GALILEO, как ключевого проекта Евросоюза и просит Совет министров принять интегрированное решение по развитию GALILEO осенью 2007 года», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Европарламент призвал Еврокомиссию представить свои предложения, касающиеся бюджетного финансирования GALILEO.

8 июня Совет министров по вопросам транспорта и телекоммуникаций ЕС предложил Еврокомиссии предоставить больше деталей относительно возможных альтернативных проектов финансирования GALILEO, в том числе, альтернативных путей финансирования за счет государственных ресурсов.

16 мая Еврокомиссия предложила запустить спутники в рамках реализации программы GALILEO за счет бюджета ЕС. Комиссия предложила 2 сценария развития. Первый предусматривает, что за счет бюджета ЕС будет запущено 18 из 30 необходимых спутников, остальные – за счет средств частных компаний в рамках публично-частного партнерства. Второй сценарий предусматривает запуск всех 30 спутников за счет публичного сектора, и развитие публично-частного партнерства уже на этапе эксплуатации проекта.

Общая стоимость инфраструктуры GALILEO составляет 3,4 млрд. евро, из которых 1 млрд. евро уже использовано.

22 марта Совет министров по вопросам транспорта ЕС принял мандат Еврокомиссии для изучения возможных альтернативных путей реализации проекта GALILEO.

8 европейских компаний, которые были задействованы в проекте Galileo - EADS, Alcatel-Lucent, Thales, Finmeccanica, Inmarsat, Hispasat, AENA и TeleOp – так и не смогли создать консорциум и разработать бизнес-план. Кроме того, компании требовали от Еврокомиссии покрытия рисков.

GALILEO – европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных задач для любых подвижных объектов с точностью около 2 метров.

Кроме стран европейского содружества достигнуты договоренности на участие в проекте с Китаем, Израилем, Южной Кореей и Украиной. Планируется, что Galileo станет в строй в 2010, когда на орбиту буду выведены все 30 запланированных спутников (27 операционных и 3 резервных). Космический сегмент будет дополнен наземной инфраструктурой, которая включает два центра управления и глобальную сеть передающих и принимающих станций.