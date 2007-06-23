Евросоюз дает зеленый свет миграции с Востока

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) приветствует расширение Глобального подхода к миграции на страны-соседи Востока и Южного Востока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятых сегодня утром выводах Совета ЕС.

«Совет ЕС приветствует коммюнике Еврокомиссии от 16 мая 2007 года, касающееся применения Глобального подхода к миграции в восточных и юго-восточных регионах, соседних с ЕС», - отмечается в документе.

В связи с этим Совет ЕС поддержал решение Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС от 18 июня, а также призвал страны-члены и Еврокомиссию обеспечить адекватные человеческие и финансовые ресурсы для имплементации «понятной миграционной политики».

Совет ЕС еще раз отметил важность сотрудничества с третьими странами для управления миграционными потоками, подчеркнув, что специальное партнерство с третьими странами может способствовать осуществлению объединенной миграционной политики, которая должна сочетать, как меры, направленные на облегчение легальной и управляемой миграции, так и меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией, защиту беженцев и тому подобное.

Совет ЕС также подчеркнул, что незаконное трудоустройство является главным стимулом для нелегальной миграции и отметил важность проекта Директивы Еврокомиссии от 16 мая, которым предусматривается усилить ответственность работодателей за найм нелегальных мигрантов.

В документе Совета ЕС также отмечается, что состояние имплементации понятной миграционной политики Совет планирует рассмотреть на заседании в декабре 2007 года. До этого времени Еврокомиссия должна подготовить отчет о достижении прогресса в этом вопросе, который должен включать отчет о применении Глобального подхода к миграции для Африки и стран Средиземного моря, а также первый отчет о применении Глобального подхода к миграции для восточных и юго-восточных соседей ЕС.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Совет министров по вопросам общих дел ЕС одобрил расширение Глобального подхода к миграции на Восток и Юго-Восток, предложив Еврокомиссии до конца года представить предложения о начале пилотных проектов сотрудничества с этими странами в области миграции.

14 июня Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС приветствовал предложение Еврокомиссии о расширении Глобального подхода к миграции на Востоку и Юго-Восток. Еврокомиссия предложила расширить Глобальный подход к миграции на страны Востока 16 мая этого года. Глобальный подход, в частности, предусматривает привлечение легальной временной рабочей силы. Предусматривается, что для этого в третьих странах будут создаваться информационные центры, где можно будет получить информацию о возможности временного трудоустройства в странах-членах ЕС, а также пройти курсы повышения квалификации, в том числе языковой, в случае необходимости.

Для организации таких центров будут подписываться специальные соглашения о партнерстве с заинтересованными странами.

Глобальный подход к миграции был принят в 2005 году для стран Африки и Средиземноморья. Сейчас Еврокомиссия предлагает расширить его на Турцию, страны Западных Балкан, восточные страны, которые принимают участие в Европейской политике соседства (Украина, Молдова, Беларусь), страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и на Российскую Федерацию. Кроме того, в будущем этот Глобальный подход может быть расширен и на страны Ближнего Востока и Азии.