Украину посетит президент Монголии

26-30 июня состоится государственный визит в Украину президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, в ходе визита запланированы переговоры президента Монголии Ц.ЭЛБЕГДОРЖА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ, Председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе совместного заявления Украины и Монголии о развитии партнерских отношений.