Украину посетит президент Монголии
06:08, 22 июня 2011Мир
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26-30 июня состоится государственный визит в Украину президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА.
Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, в ходе визита запланированы переговоры президента Монголии Ц.ЭЛБЕГДОРЖА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ, Председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.
В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе совместного заявления Украины и Монголии о развитии партнерских отношений.
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