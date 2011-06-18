В Молдове объявлен "день тишины" перед вторым туром выборов в местные органы власти, который пройдет 19 июня. В стране запрещена предвыборная агитация, распространение информационных материалов с призывом голосовать за того или иного кандидата, показ телепередач, связанных с выборами.

Второй тур пройдет в 512 населенных пунктах. На должность мэров городов и сел претендуют 1 тыс. 24 кандидата. Наибольшее число кандидатов выдвинула Либерально-демократическая партия - 311, от Демократической партии 243 кандидата, от Партии коммунистов Молдовы - 240, от Либеральной партии - 124. Всего за посты мэров поборются 15 партий и 61 независимый кандидат.

Самая острая борьба развернется в столице страны за кресло мэра между нынешним главой столичного муниципия Дорином Киртоакэ, представляющим Либеральную партию, и Игорем Додоном - кандидатом от крупнейшей в стране оппозиционной Партии коммунистов.

В первом туре выборов 5 июня И.Додон набрал 48,07% голосов, а Д.Киртоакэ - 46,51%. Разница между ними составила всего 5,4 тыс. голосов. До сих пор Партия коммунистов Молдовы ни разу не выигрывала выборы мэра Кишинева, хотя была правящей партией в период с 2001 по 2009 г., замечает РосБизнесКонсалтинг.