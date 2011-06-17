Вице-премьер России: вступление Украины в ТС значительно его усилит

Вступление Украины в Таможенный союз значительно усилит это интеграционное объединение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ сказал, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Какой проект ни возьми, Украина могла бы для ценности Таможенного союза и для нашей интеграции добавить нечто, что будет являться качественным изменением», - сказал он.

По его словам, три страны - РФ, Казахстан и Беларусь - образуют «серьезную ценность», которая по мощи может сравниться с ЕС и создавать интеграционные процессы на Восток.

«Украина в данном случае такая ценность, обладает такими качествами, что, работая вместе с нами в Таможенном союзе, превратила бы наш Евразийский экономический союз в совершенно другого уровня ценность – значительно мощнее», - подчеркнул он.

По его словам, это вопрос геополитический и, возможно, это «где-то Европе не нужно или еще где-то».

И.ШУВАЛОВ отметил, что Украина большая и очень развитая странна в образовательном, промышленном и сельскохозяйственном смыслах.

По его словам, дело украинского народа – за кого голосовать.

«Решения, которые принимал украинский народ, из-за этого тяжело складывались отношения с украинским руководством. У нас не все просто проходило, и очень много было упущено совместных возможностей и проектов», - сказал он.

И.ШУВАЛОВ отметил, что украинская и российская экономики традиционно дополняли друг друга в гражданском и военно-промышленном секторе.

Он подчеркнул, что Евразийский союз – это в первую очередь экономический союз.

По его словам, Украине выгоднее интегрироваться с ЕС через вступления в интеграционные структуры России, Казахстана и Беларуси и проведения дальше совместной работы в этом направлении.

«Это реальность, которую мы будем еще переживать в ближайшие десятилетия – общее экономическое пространство от Атлантики до Тихого океана», - сказал он.

«Если бы они (Украина) хотели бы получить достаточную евроинтеграцию при том, что значительно увеличить свою экономическую мощь, следовало бы это сделать через ТС и формирование Евразийского экономического союза. Если нет, мы переживем, и они (Украина) переживут, но это произойдет с потерей качества – как украинской экономики, так и экономики евразийского пространства»,- подчеркнул он.

Он подчеркнул, что переговоры с Украиной по этому вопросу проходят очень сложно.

«У нас нет в настоящее время взаимодействия с украинским руководством, которое бы позволяло нам надеется на то, чтобы мы делали это все вместе с Украиной», - сказал И.ШУВАЛОВ.

По его словам, в Киеве говорят, что хотят взаимодействовать с Россией, но реально этого не делается.

«За этими заявлениями никакой практической работы мы не имеем», - сказал он.