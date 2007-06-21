Военным США раздадут игральные карты с изображением памятников Ирака

Пентагон инициировал выпуск игральных карт с изображением иракских памятников для американских военнослужащих в Ираке, чтобы не допустить разрушения культурно-исторического наследия страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на британскую газету "Гардиан".

По задумке Пентагона, 40 тысяч новых колод (в расчете по одной на четырех военных) должны предотвратить превращение редких памятников и достопримечательностей в "поля сражений".

Кроме иллюстраций, на картах размещены комментарии в виде обращений к игрокам. Так, на пятерке треф написано: "Объезжать кругом, а не ехать по археологическим раскопкам"; на другой карте говорится: "Этот памятник пережил 17 веков. Переживет ли он вас?".

В 2003 г. США уже воспользовались такой идеей, издав карты с лицами иракских высокопоставленных чиновников, объявленных в розыск.