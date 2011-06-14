У ЕС уже просят убежища для украинских оппозиционеров

Депутат Европарламента Зузана РОЙТОВА призывает власти стран членов Европейского Союза предоставлять политическое убежище представителям украинской оппозиции, которые подвергаются преследованиям.

Об этом пишет чешская газета Parlamentní listy.cz.

«Методы, которыми ведется расследование якобы каких-то нарушений закона против прежнего украинского премьера и других политиков, вселяют недоверие к правосудию, правоохранительным органам и власти. Эти методы преследований были в арсенале тоталитарного коммунистического режима в прошлом веке”, - приводит издание слова евродепутата.

«При таких обстоятельствах, призываю страны ЕС по примеру Чехии предоставлять политическое убежище украинским оппозиционерам, которые подвергаются преследованиям», - заявляет З.РОЙТОВА.

При этом, по мнению евродепутата, если ситуация в отношении представителей оппозиции в Украине не изменится, то ЕС «должен применить санкции за нарушения международного права».

З.РОЙТОВА - депутат Европарламента (Чехия) представляет Христианско-демократическую партию.