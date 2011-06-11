Глава Пентагона выразил сомнение в жизнеспособности НАТО

Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил сегодня, что будущее "военного союза Америки с Европой" выглядит "безрадостно".

Выступая в Брюсселе перед учёными Института по проблемам безопасности и обороны, Гейтс выразил сомнение в жизнеспособности НАТО - в свете "нехватки политической воли и расходов на оборону" со стороны союзников Соединённых Штатов.

Гейтс напомнил, что в военной кампании в Ливии участвует лишь половина государств-членов НАТО и отметил, что этот факт не может не тревожить, приводит его слова Радио Свобода.