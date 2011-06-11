Глава Пентагона выразил сомнение в жизнеспособности НАТО
00:00, 11 июня 2011Мир
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Из выступления в Брюсселе
Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил сегодня, что будущее "военного союза Америки с Европой" выглядит "безрадостно".
Выступая в Брюсселе перед учёными Института по проблемам безопасности и обороны, Гейтс выразил сомнение в жизнеспособности НАТО - в свете "нехватки политической воли и расходов на оборону" со стороны союзников Соединённых Штатов.
Гейтс напомнил, что в военной кампании в Ливии участвует лишь половина государств-членов НАТО и отметил, что этот факт не может не тревожить, приводит его слова Радио Свобода.
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