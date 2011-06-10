Грузия призывает воздержаться от поездок в Россию
20:54, 10 июня 2011Мир
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В связи с убийством в Москве
Грузинское министерство иностранных дел советует гражданам Грузии воздержаться от поездок в Россию, сообщает корреспондент Би-би-си в Тбилиси.
В заявлении, распространенном в связи "c избиением до смерти из-за этнической принадлежности" 5 июня в Москве, гражданина Грузии Гелы Блиадзе, министерство заявляет, что нахождение граждан Грузии в России небезопасно.
Грузинский МИД также требует расследования и наказания участников убийства.
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