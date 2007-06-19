Умерла ”первая леди” Кубы (фото)

На Кубе после продолжительной болезни умерла жена Рауля Кастро, который временно исполняет обязанности главы государства, передает Радио Свобода

Вильме Эспин было 77 лет. Ее считали одной из самых влиятельных женщин страны.

Она была активной участницей политической жизни страны, членом Государственного Совета, Политбюро и ЦК Компартии и депутатом парламента, а также президентом кубинской Федерации женщин.

Вильма Эспин фактически играла в стране роль «первой леди», потому что сам кубинский руководитель Фидель Кастро никогда не выставлял напоказ собственно семейную жизнь.

Эспин активно участвовала в кубинской революции в 1950-х годах, когда был свергнут режим диктатора Фульхенсио Батисты.

При коммунистической власти она выступала за права женщин и сексуальных меньшинств и добилась снятия криминальной ответственности за гомосексуализм.