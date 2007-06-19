Умерла ”первая леди” Кубы (фото)
13:58, 19 июня 2007Мир
2685 0
Член Политбюро и ЦК Компартии
|Вильма Эспин. Фото с сайта cubainforma.interfree.it
Вильме Эспин было 77 лет. Ее считали одной из самых влиятельных женщин страны.
Она была активной участницей политической жизни страны, членом Государственного Совета, Политбюро и ЦК Компартии и депутатом парламента, а также президентом кубинской Федерации женщин.
Вильма Эспин фактически играла в стране роль «первой леди», потому что сам кубинский руководитель Фидель Кастро никогда не выставлял напоказ собственно семейную жизнь.
Эспин активно участвовала в кубинской революции в 1950-х годах, когда был свергнут режим диктатора Фульхенсио Батисты.
При коммунистической власти она выступала за права женщин и сексуальных меньшинств и добилась снятия криминальной ответственности за гомосексуализм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter